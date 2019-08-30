Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает маловероятным, что шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вернется в клуб из Манчестера. Ранее 37-летний нападающий заявил, что все еще соответствует уровню чемпионата Англии и готов вернуться в "МЮ".

Сульшер: не думаю, что Ибрагимович вернется в «Манчестер Юнайтед»

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