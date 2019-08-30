Футбол
РИА НовостиСульшер: не думаю, что Ибрагимович вернется в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает маловероятным, что шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вернется в клуб из Манчестера. Ранее 37-летний нападающий заявил, что все еще соответствует уровню чемпионата Англии и готов вернуться в "МЮ".
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В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
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ТАСС 08:20
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Lenta.ru 09:05
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Megaobzor.com вчера в 05:26
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Интерфакс 10:10
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
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Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию
Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Во время инцидента он находился на пассажирском сиденье.
Soccer.ru 12:07
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
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Оператор украинской ГТС АО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» провели учения на случай прекращения транзита газа российского «Газпрома» с 1 января 2020 года.
Телеканал 360° 10:49
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
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Происшествия
В Сети появилось видео пожара на складе с пластиком в Подольске
В Сети появилось видео с места происшествия.
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Физики разобрались в ужарке стейка
Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»
Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.
Известия 10:37