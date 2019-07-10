Футбол
Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе ПогбаСпорт-Экспресс 02:59
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов". 46-летний норвежский специалист отметил, что никто из клубов не обращался к "МЮ" с официальным предложением по 26-летнему французу.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Я сидел и думал, что провалюсь со стула». Тарасов сдержал обещание и рассказал об уходе из «Локомотива»
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме и уходе из «Локомотива».
Обновлено в 06:24
Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Политика
Акционер «Рустави-2» требует отставки гендиректора канала
Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Общество
Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России
России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 04:43
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51
Политика
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
Обновлено в 06:27
Политика
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Экономика
Золотая доставка: в России разрешат продавать драгоценности онлайн
В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет.
Обновлено вчера в 17:01
Игры
В Starcraft: Remstered появился «мультяшный режим»
В научно-фантастической стратегии Starcraft появился «мультяшный режим».
Обновлено в 05:01
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:42
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Политика
Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей
В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Экономика
Продажи на фармрынке России упали
Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию
Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Обновлено в 05:16
Происшествия
На Красной площади прошла акция крымских татар против репрессий
Фото: "Крымская солидарность" В Москве на Красной площади крымские татары провели пикет против репрессий, сообщает корреспондент "Граней" с места событий.
Обновлено в 05:56
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Технологии
Российским компаниям могут предоставить доступ к госданным
Российские компании получат доступ к государственным данным и смогут продавать свои услуги на основе их аналитики.
Обновлено в 03:07
Музыка
Пригожин назвал глупостью решение Украины по детскому «Евровидению»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал решение украинского вещателя запретить участвовать в «Евровидении» детям, приезжавшим на концерты в Россию, глупостью.
Обновлено в 06:07