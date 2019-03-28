Футбол

Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер принёс бывшему клубу 8 млн евроЧемпионат вчера в 12:30

Переехавший в зальцбургский футбольный конвейер «Ред Булл» 18-летний нападающий Эрлинг Холанн принёс клубу 5 млн евро плюс последующие бонусы, а подписание контракта Уле-Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» откатилось для румсдальцев совершенно невероятной суммой компенсации.
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Сульшера наконец-то утвердили главным тренером «МЮ». Правильно это или нет?

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Эд Вудворд: «Сульшер подходящий человек, чтобы вести „МЮ“ вперед»

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Уле Гуннар Сульшер: «Цель „МЮ“ - попасть в четверку или тройку АПЛ»

Спорт-Экспрессвчера в 12:29
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Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
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Футбол

Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

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Армия и оружие

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Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

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Происшествия

Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров

Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:45
Футбол

Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»

Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
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Хоккей

Гол Панарина принес «Коламбусу» победу над «Монреалем»

"Коламбус" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

ТАСС: солдат с автоматом сбежал из воинской части в Тверской области

Из воинской части во Ржеве Тверской области сбежал рядовой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено вчера в 01:57
Экономика

Власти отложили реформу пенсионных накоплений

Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Упавшим с трапа пассажирам аэропорта в Барнауле выплатили компенсацию

Страховая компания выплатила компенсацию пассажирам, пострадавшим во время падения с трапа самолета в Барнауле, а аэропорт возместил расходы за неиспользованные билеты, сообщила РИА Новости одна из пострадавших Дарья Ермолаева.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег

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Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено 27 марта в 08:07
Космос

Ученые обнаружили на Марсе источники рек

Обновлено вчера в 14:54
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.
Обновлено в 01:02
Экономика

Отбор участников нацпроекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору участников национального проекта по экспорту начнется 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
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Музыка

Джоанна Стингрей: главный герой фильма «Лето» не справился с ролью

Актер Тео Ю, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, не смог передать ту энергию, которой обладал сам музыкант.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Обновлено вчера в 23:27
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено вчера в 11:16
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США грозят санкциями нефтекомпаниям за сделки с Венесуэлой

В случае несогласия, администрация США угрожает ввести санкции против компаний, продолжающих закупать нефть у Венесуэлы.
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Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей

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Спорт

Глава Департамента спорта Москвы покинул пост

Исполняющим обязанности руководителя Департамента спорта Москвы будет назначен Алексей Кондаранцев, бывший до этого первым заместителем главы организации.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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