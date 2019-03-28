Футбол
Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер принёс бывшему клубу 8 млн евроЧемпионат вчера в 12:30
Переехавший в зальцбургский футбольный конвейер «Ред Булл» 18-летний нападающий Эрлинг Холанн принёс клубу 5 млн евро плюс последующие бонусы, а подписание контракта Уле-Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» откатилось для румсдальцев совершенно невероятной суммой компенсации.
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Сульшера наконец-то утвердили главным тренером «МЮ». Правильно это или нет?
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Сульшер: «Очень много агентов говорят, что их игроки хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»
Sport24.ruвчера в 13:04
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
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Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
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Глава Департамента спорта Москвы покинул пост
Исполняющим обязанности руководителя Департамента спорта Москвы будет назначен Алексей Кондаранцев, бывший до этого первым заместителем главы организации.
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