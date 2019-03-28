Футбол
Сульшер назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»News.ru вчера в 05:44
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утверждён на пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Контракт с Сульшером заключён на три года, сообщила пресс-служба МЮ. С тех пор как в декабре он начал руководить командой, результаты говорят сами за себя.
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Сульшер: «Очень много агентов говорят, что их игроки хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»
Sport24.ruвчера в 13:04
Уле-Гуннар Сульшер: «Уверен, что к новому сезону мы получим хороших футболистов»
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Сульшера наконец-то утвердили главным тренером «МЮ». Правильно это или нет?
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
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Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
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Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
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Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
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Экс-министр Абызов содержится в камере без телевизора и горячей воды
Стали известны условия содержания экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в камере.
Обновлено вчера в 23:10
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Обновлено вчера в 01:47
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Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
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Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:12
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Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено вчера в 19:44
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Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
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Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
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Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено вчера в 01:03
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
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В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
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Приговор Бутиной будет объявлен 26 апреля
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Тысячи волонтеров захотели провести 60 дней в кровати за $19 тысяч
Аэрокосмическое агентство НАСА совместно с Европейским космическим агентством ищут добровольцев, которые готовы провести в кровати 60 дней.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
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Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
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Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Пассажирам, упавшим с трапа в аэропорту Барнаула, выплатили компенсацию
Пассажирам, пострадавшим при падении с трапа самолета в Барнауле, выплатили компенсацию и возместили расходы за неиспользованные билеты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одну из потерпевших.
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Экономика
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Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
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