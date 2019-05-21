Футбол
Сульшер намерен сделать Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру 09:25
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет сделать полузащитника Поля Погба капитаном команды, сообщает ESPN. Норвежский специалист хочет сохранить в команде французского игрока и положить конец слухам о его уходе.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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