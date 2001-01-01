Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных оконЧемпионат 03:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.

Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

Политика Путин выразил соболезнования жертвам взрывов на Шри-Ланке Президент России Владимир Путин выразил соболезнования после серии взрывов на острове Шри-Ланка.

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