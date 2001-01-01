Футбол

Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных оконЧемпионат 03:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.
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Оле-Гуннар Сульшер: «Летом в „МЮ“ придут новые игроки, но не стоит ожидать 6 трансферов»

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Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»

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Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»

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Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

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Сульшер: «На перестройку „МЮ“ понадобится несколько трансферных окон»

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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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