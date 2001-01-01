Футбол
Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных оконЧемпионат 03:41
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.
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Политика
Путин выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи.
Обновлено в 04:26
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский проголосовал и зачитал рэп
Обновлено в 04:54
Происшествия
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
Обновлено в 07:00
Экономика
Капитальный счет
Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы целый комплекс мер, которые должны ускорить завершение строительства проблемных объектов.
Обновлено в 11:26
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника
Обновлено вчера в 16:20
Космос
Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке
Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено в 00:19
Авто
Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche
Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Политика
Лавров обвинил США в авантюре с автокефалией для Украинской церкви
Сергей Лавров прямо обвинил Вашингтон в решении предоставить руками Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалию Украинской церкви.
Обновлено в 09:35
Политика
Явка на выборах президента Украины достигла 49,3%
Гражданские наблюдатели из "Опоры" сообщили новые данные по явке во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 11:29
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Как посол США в Польше превратила Пасху в политическую акцию
Первая отметила, что 90% все-таки празднуют Пасху (а не Песах — С.С.). Второй заявил, что этой репликой «обвинили посла США в Польше, которая приветствовала польских евреев», а автор высказывания «испытывает симпатии» ко временам «государственной дискриминации» и «погромов» евреев, хотя «история не изменится — в течение тысячелетий на польской земле были христиане и иудеи».
Обновлено в 07:30
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой
На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено в 06:49