Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных оконЧемпионат 03:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.

Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

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