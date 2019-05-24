Футбол

Сульшер может стать причиной ухода Лукаку из «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 19:42

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку этим летом может сменить клуб, сообщает Manchester Evening News. По данным источника, 26-летний бельгиец не хотел уходить из клуба при работе Жозе Моуринью, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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