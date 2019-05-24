Сульшер может стать причиной ухода Лукаку из «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 19:42

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку этим летом может сменить клуб, сообщает Manchester Evening News. По данным источника, 26-летний бельгиец не хотел уходить из клуба при работе Жозе Моуринью, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов.

Сульшер может стать причиной ухода Лукаку из «Манчестер Юнайтед»

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