Футбол
Сульшер может стать причиной ухода Лукаку из «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 19:42
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку этим летом может сменить клуб, сообщает Manchester Evening News. По данным источника, 26-летний бельгиец не хотел уходить из клуба при работе Жозе Моуринью, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов.
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Лукаку может покинуть «МЮ» из-за недостатка игрового времени и перейти в «Интер»
Бомбардир.рувчера в 17:14
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