Футбол
Сульшер: хочу помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить де Хеа и Марсьяля
Сульшер: хочу помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить де Хеа и МарсьяляЧемпионат01:19
Всё зависит от игроков, но когда выступаешь за «Манчестер Юнайтед», есть не так много мест, где трава зеленее. Это лучшее место, самый большой в мире клуб. Надеюсь, я смогу помочь в этой ситуации.
Чемпионат01:19
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Происшествия
При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
Полиция и СКР задержали попутчика директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей без вести 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу.
Обновлено в 03:55
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
В Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида», сообщил секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.
Обновлено в 03:38
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Ким Чен Ын направил лидеру Южной Кореи письмо с извинениями
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
В новом году Воздушно-космические силы России получат зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Трамп оценил историю о «сговоре» с Россией
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с российской стороной «величайшим обманом» в истории политики Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика
Коболев назвал сумму претензий «Нафтогаза» к России и «Газпрому»
Председатель правления украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в рамках судебных споров компания рассчитывает получить от российских властей и российского публичного акционерного общества «Газпром» $2,1 млрд, а сверху — компенсацию в виде ареста активов российской компании в Европе.
Обновлено в 03:08
Единоборства
Как Джонс победил Густафссона и вызвал на бой Кормье
Джон Джонс победил Александра Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, триумфально вернувшись после 15-месячной дисквалификации за допинг.
Обновлено в 04:01
Единоборства
Нуньес нокаутировала Сайборг на турнире UFC 232
Бразильский боец Аманда Нуньес одержала победу над Крис Сайборг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:17
Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Москве изъяли 900 кг поддельной икры на 50 млн рублей
Обновлено в 02:47
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей
Трое неизвестных в масках, угрожая оружием, отобрали 1,2 миллиона рублей у водителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
Обновлено в 01:04
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Спорт
Загитова показала трюк с клюшкой и шайбой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала хоккейный трюк с клюшкой и шайбой.
Обновлено вчера в 14:28
Спорт
Биатлонист Антон Шипулин проиграл последнюю гонку в своей карьере
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
«Желтые жилеты» продолжают требовать отставки Макрона
Изначально выступали против экономической политики властей. Сейчас требуют отставки президента Макрона.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет
Обновлено в 01:45
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено вчера в 08:33