Футбол
Сульшер хочет выстроить игру «Манчестер Юнайтед» вокруг ПогбаМатч ТВ 02:06
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал полузащитника Поля Погба ключевым игроком для команды.
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Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Обновлено в 01:53
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Володин представил свои предложения об изменении Конституции
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Обновлено в 02:15
Общество
75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводства
Промышленное производство в России в июне выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
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Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
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Политика
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 01:29