Футбол
Сульшер заинтересован в приглашении Витселя в «Манчестер Юнайтед»
Сульшер заинтересован в приглашении Витселя в «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru05:12
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», несмотря на уход с поста главного тренера Жозе Моуринью. Моуринью по ходу сезона несколько раз просматривал Витселя и планировал совершить трансфер в зимнее трансферное окно.
Sport24.ru05:12
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Футбол
Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»
Обновлено в 05:19
Футбол
«Ювентус» одолел «Рому» на «Альянц Стэдиум»
Обновлено вчера в 16:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона
«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»
Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол
Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»
Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони
«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол
Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменов 2018 года в Бельгии.
Обновлено в 02:58
Футбол
Нападающий «Сельты» Яго Аспас пропустит месяц
Нападающий "Сельты" Яго Аспас получил травму приводящей мышцы в матче против "Барселоны" (0:2). Ожидается, что игрок пропустит месяц.
Обновлено в 04:35
Футбол
Ковач выиграл 5 матчей подряд в бундеслиге впервые в карьере
47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Система Сарри дает сбой в «Челси»
"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»
Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
Обновлено в 01:10
Футбол
Бос назначен главным тренером «Байера»
Петер Бос назначен новым главным тренером леверкузенского "Байера", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:28