Футбол
Сульшер хочет видеть Санчо в «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru вчера в 09:44
Главный тренер самого титулованного клуба страны Уле-Гуннар Сульшер выразил заинтересованность в 18-летнем футболисте. Уле-Гуннар Сульшер предоставил руководству клуба список игроков, которых бы он хотел видеть в команде в новом сезоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг
В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег
Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика
Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ
Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Энергетика
Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти
Меры по снижению нефтедобычи предпринимаются, чтобы добиться показателей соглашений организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), которые договорились о суммарном снижении на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, 228 тыс. из них приходятся на Россию.
Обновлено в 08:39
Футбол
«ПСЖ» нацелился на Давида де Хеа
Французский футбольный клуб «ПСЖ» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» голкипера команды Давида де Хеа.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США
В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона.
Обновлено в 01:20
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Политика
Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко
Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Футбол
С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие
Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Коми локализовали крупный пожар в жилом доме
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили о пятерых погибших за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%
Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет
Если в 2000 году средняя продолжительность жизни в мире равнялась 66,5 годам, то на конец 2016 года она достигла 72 лет, сообщили в ВОЗ.
Обновлено в 07:53
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06