Футбол

Сульшер хочет видеть Санчо в «Манчестер Юнайтед»Вести.Ru вчера в 09:44

Главный тренер самого титулованного клуба страны Уле-Гуннар Сульшер выразил заинтересованность в 18-летнем футболисте. Уле-Гуннар Сульшер предоставил руководству клуба список игроков, которых бы он хотел видеть в команде в новом сезоне.
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СМИ назвали главные трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

РБКвчера в 11:41

Сульшер хочет видеть Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Вести.Ruвчера в 09:44

The Telegraph: летом «МЮ» может купить пятерых игроков

Бомбардир.рувчера в 09:43
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг

В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Политика

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Энергетика

Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти

Меры по снижению нефтедобычи предпринимаются, чтобы добиться показателей соглашений организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), которые договорились о суммарном снижении на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, 228 тыс. из них приходятся на Россию.
Обновлено в 08:39
Футбол

«ПСЖ» нацелился на Давида де Хеа

Французский футбольный клуб «ПСЖ» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» голкипера команды Давида де Хеа.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

Обновлено в 03:37
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона.
Обновлено в 01:20
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Обновлено в 05:14
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Политика

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко

Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Футбол

С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Коми локализовали крупный пожар в жилом доме

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире

Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пятерых погибших за неделю из-за обстрелов

Пять человек погибли и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%

Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Здоровье

Средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет

Если в 2000 году средняя продолжительность жизни в мире равнялась 66,5 годам, то на конец 2016 года она достигла 72 лет, сообщили в ВОЗ.
Обновлено в 07:53
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Джейдон Санчо
Немецкий футболист
Английский футболист, вингер клуба Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» и сборной Англии.
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