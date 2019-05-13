Футбол
Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончилсяЧемпионат 03:06
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино
«Мстители: Финал» продолжают лидировать в российском прокате
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Футбол
«Ливерпуль» может приобрести Брандта
Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
Обновлено в 00:39
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Политика
ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах
Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
Обновлено в 02:59
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата.
Обновлено в 03:45
Общество
В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы
У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Петербуржец вытолкнул сожительницу из окна четвертого этажа
Полиция Невского района Санкт-Петербурга завела уголовное дело о покушении на убийство в отношение 34-летнего местного жителя, который вытолкнул из окна четвертого этажа свою сожительницу.
Обновлено в 03:41
Общество
Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Политика
Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Политика
Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров
«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Пернатые испортили американские F-35B и F-16
Обновлено в 03:58
Хоккей
Сборная России по хоккею проведет третий матч на ЧМ-2019
Сборная России по хоккею проведет сегодня свой третий матч на Чемпионате мира-2019. Соперник подопечных Ильи Воробьёва – команда Чехии.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
ЖКХ
В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон
Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03