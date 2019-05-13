Футбол
Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончилсяЧемпионат 03:06
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Эшли Грэм показала фигуру в бикини на мексиканском пляже
Обновлено в 05:58
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
В Липецке эвакуируют торговые центры «Малибу» на Терешковой и «Европа» на Советской.
Обновлено в 08:18
Технологии
Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota
Бывший генеральный директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено в 10:16
Экономика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в ответ на решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 10:59
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Общество
Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы
Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН
Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Политика
Савченко и Парубий устроили перепалку в Раде
Депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй устроили перепалку со спикером Рады Андреем Парубием во время согласительного совета.
Обновлено в 11:34
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 13:36
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Энергетика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 00:00
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20