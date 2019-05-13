Футбол

Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончилсяЧемпионат 03:06

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
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Сульшер: «Окончание сезона - единственный позитивный момент для МЮ»

Soccer.ru03:47

Уле-Гуннар Сульшер: «Валенсия невероятно послужил „МЮ“»

Матч ТВвчера в 10:14

Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончился

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Сульшер: «Единственный положительный момент для „Манчестер Юнайтед“ — это то, что сезон окончен»

Sport24.ru02:44

Оле-Гуннар Сульшер: «Единственный положительный момент для „МЮ“ – сезон закончился»

Sports.ru02:03

Уле-Гуннар Сульшер: «Валенсия невероятно послужил „МЮ“»

Sportbox.RUвчера в 10:14

Сульшер рад, что сезон закончился

Нева Спорт03:44
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Эшли Грэм показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Обновлено в 05:58
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
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Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Экономика

ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах

Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы

В Липецке эвакуируют торговые центры «Малибу» на Терешковой и «Европа» на Советской.
Обновлено в 08:18
Технологии

Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota

Бывший генеральный директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Авто

Citroen представил второй юбилейный концепт

Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено в 10:16
Экономика

США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в ответ на решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 10:59
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Общество

Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы

Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН

Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Политика

Савченко и Парубий устроили перепалку в Раде

Депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй устроили перепалку со спикером Рады Андреем Парубием во время согласительного совета.
Обновлено в 11:34
Экономика

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 13:36
Политика

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Российская национальная команда одержала третью победу в трёх стартовых матчах чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:00
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Общество

В России хотят усложнить бракоразводный процесс

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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