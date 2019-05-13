Футбол
Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончилсяЧемпионат 03:06
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Технологии
Германия тестирует первый участок eHighway на автобане
Недалеко от Франкфурта началось испытание первого в Германии участка автобана для электрифицированных грузовиков с питанием от воздушной контактной сети.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Китай
Важный вопрос В ходе круглого стола челябинская делегация подняла вопрос сокращения сроков, предусмотренных для проверки качества южноуральской продукции, а также увеличения числа институтов, осуществляющих контроль.
Обновлено в 01:30
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.
Обновлено в 01:14
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Наука
Мышечное заболевание лечат генной терапией
Обновлено вчера в 00:45
Культура
Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа
Политик Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
ЖКХ
В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон
Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
БПК «Североморск» вошёл в Норвежское море
Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» вошли в южную часть Норвежского моря.
Обновлено в 02:22
Политика
Генпрокуратура Украины начала расследование преступлений Порошенко
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению проигравшего выборы президента Украины Порошенко на судей по делу о приватизации "ПриватБанка".
Обновлено в 03:02
Политика
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Футбол
Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение «Ливерпулю»
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий по поводу победы команды в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу
В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Транспорт
Крупный инфраструктурный проект под Петербургом остался без инвестора
Челябинское ООО «Первая транспортная корпорация» (ПТК) и «Яндекс.Автобусы», которые ранее были заявлены как инвесторы строительства первой очереди транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино», не будут участвовать в проекте.
Обновлено в 02:46