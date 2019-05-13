Сульшер: единственный положительный момент для «МЮ» — сезон закончилсяЧемпионат 03:06

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги сезона для своей команды, а также рассказал о её задаче на следующий сезон.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных «Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.

Технологии Германия тестирует первый участок eHighway на автобане Недалеко от Франкфурта началось испытание первого в Германии участка автобана для электрифицированных грузовиков с питанием от воздушной контактной сети.

Экономика Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Китай Важный вопрос В ходе круглого стола челябинская делегация подняла вопрос сокращения сроков, предусмотренных для проверки качества южноуральской продукции, а также увеличения числа институтов, осуществляющих контроль.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Экономика Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое «Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.

Политика В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.

Политика В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.

Культура Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа Политик Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа.

Политика Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ "Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.

Общество В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

ЖКХ В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.

Происшествия Обыски начались в мэрии Якутска Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.

Футбол Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем» Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Здоровье Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.

Экономика Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

Армия и оружие БПК «Североморск» вошёл в Норвежское море Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» вошли в южную часть Норвежского моря.

Политика Генпрокуратура Украины начала расследование преступлений Порошенко Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению проигравшего выборы президента Украины Порошенко на судей по делу о приватизации "ПриватБанка".

Политика В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.

Футбол Вальверде: Месси старается забыть неприятное поражение «Ливерпулю» Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий по поводу победы команды в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Хетафе", передает "Советский спорт".

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Транспорт Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.