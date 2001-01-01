Футбол
Сульшер дал жесткий урок Лэмпарду. «МЮ» разгромил «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 14:18
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|18′
|36′
Курт Зума
Джесси Лингард
|48′
|53′
Жоржиньо
|57′
Тэмми Абрахам
|58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
|65′
|66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
|67′
Виктор Линделеф
|69′
|73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
|74′
Антони Марсьяль
|80′
Дэниел Джеймс
|81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
|86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|86′
|90′
Н'Голо Канте
|44%
|Владение мячом
|56%
|80%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|14
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мата
6
Погба
21
Джеймс
39
Мактомини
26
Гринвуд
9
Марсьяль
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑5‑1
Первый матч Фрэнка Лэмпарда в качестве тренера команды премьер-лиги вышел провальным: "МЮ" разгромил его "Челси" со счетом 4:0. Чемпионат Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«МЮ» не проигрывает на «Олд Траффорд», ведя после первого тайма, в 280 матчах подряд
ProstoProSportвчера в 15:43
«Челси» унижен в 1-м туре АПЛ. Обзор сокрушительной победы «Манчестер Юнайтед»
Чемпионатвчера в 14:12
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:55, Вашингтон
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Шесть человек заживо сгорели в частном доме в Вологодской области
Четверо взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:20
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Общество
Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки»
В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.
Обновлено в 04:40
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки
Обновлено в 03:03
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
В Южно-Камчатском заказнике из-за 70 голодных медведей, которые проявляют агрессию, был временно закрыт туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Россияне назвали самые важные события 30-летней давности
Как оказалось, с большим отрывом лидирует вывод советских войск из Афганистана, за это событие проголосовало 54 процента опрошенных.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Врачи назвали симптомы заражения паразитами
Врачи, обратив внимание, что паразиты могут за считанные секунды проникнуть в организм человека, назвали симптомы заражения ими, сообщает Medikforum.
Обновлено в 03:39
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
Минтранс подумывает сократить приаэродромные территории
Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, это поддерживают застройщики и формально аэропорты.
Обновлено в 03:18
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Общество
Цифровую ипотеку вывели из-под закона о защите электронной подписи
Госдума приняла закон о защите от хищений квартир с помощью ЭЦП Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 03:30
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Технологии
В России создали единое приложение для поиска пропавших питомцев
Российская команда разработчиков запустила мобильное приложение "Лапки", предназначенное для размещения объявлений о пропаже питомца или для сообщения о том, что было найдено животное.
Обновлено в 02:28
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошло ЧП
Украинская поп-певица и актриса Вера Брежнева рассказала об инциденте, который произошел во время ее выступления на фестивале "Жара" в Баку.
Обновлено в 04:30