Сульшер: «Я уверен в своей команде и в себе»Soccer.ru вчера в 05:34

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями накануне матча 31-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Я уверен в своей команде и в себе, и я буду готов принять этот вызов.

Сульшер: «Я уверен в своей команде и в себе»

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