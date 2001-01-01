Футбол

Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»Soccer.ru 17:56

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
1 фото
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол. Мы понимали, что игроки соперника во втором тайме выйдут заряженными. Вероятно, они заслужили этот гол.
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Улу Гуннар Сульшер: «Знали, что во втором тайме „Вулверхэмптон будет играть, словно их дом в огне“»

Спорт-Экспресс18:50

Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»

Soccer.ru17:56

Оле-Гуннар Сульшер: «Знали, что „Вулверхэмптон“ во втором тайме будет играть так, словно их дом горит»

Sports.ru17:37
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