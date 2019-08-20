Игрок "Вулверхэмптона" Рубен Невеш рассказал о том, что он думает по поводу игры его команды в домашнем матче второго тура Английской премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед", закончившемся ничьей со счетом 1:1, передает BBC.

Игрок «Вулверхэмптона» Невеш дал оценку игре команды в матче с «МЮ»

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