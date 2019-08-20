Футбол

Игрок «Вулверхэмптона» Невеш дал оценку игре команды в матче с «МЮ»Газета.Ru вчера в 18:23

Игрок "Вулверхэмптона" Рубен Невеш рассказал о том, что он думает по поводу игры его команды в домашнем матче второго тура Английской премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед", закончившемся ничьей со счетом 1:1, передает BBC.
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Игрок «Вулверхэмптона» Невеш дал оценку игре команды в матче с «МЮ»

Газета.Ruвчера в 18:23

Сульшер: «У „Манчестер Юнайтед“ молодая команда, будем и дальше работать над своей игрой»

Bookmaker-ratings.ru06:48

Улу Гуннар Сульшер: «Знали, что во втором тайме „Вулверхэмптон будет играть, словно их дом в огне“»

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Оле-Гуннар Сульшер: В первом тайме мы показали зрелую игру, во втором – немного сырую

Советский спорт04:30

Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»

Soccer.ruвчера в 17:56

Оле-Гуннар Сульшер: «Знали, что „Вулверхэмптон“ во втором тайме будет играть так, словно их дом горит»

Sports.ruвчера в 17:37
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
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Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

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Порядка 15 тысяч москвичей переселят по программе реновации жилья в 2020 году, сообщил журналистам заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
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Общество

Россияне рассказали о планах на будущее

Большинство россиян планируют свою жизнь на короткую, среднюю и длительную перспективу и уверены, что их будущее зависит от них самих, следует из опроса Фонда общественного мнения.
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Общество

Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает кошку, лечащую от похмелья

Обновлено в 06:38
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
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В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

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Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, не вышли на связь

Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
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СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
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Кинопоказы пройдут на 133 площадках в Москве в рамках акции «Ночь кино» 24 августа

Кинопоказы в Москве пройдут на 133 площадках в рамках акции «Ночь кино» 24 августа.
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«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой

Обновлено в 06:13
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После отравления в Ульяновске в Самаре изъяли 200 литров масла

Больше 200 литров подсолнечного масла домашнего производства, которым, вероятно, отравились 13 жителей Ульяновской области, изъяты в Самарской области, сообщила представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
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В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение.
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Появился трейлер третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Премьера третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел» состоится 6 декабря.
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Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Ранее представитель ОДВЗЯИ заявила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове.
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В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

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На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
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Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

В соглашении прописано, что после выхода Британии из Евросоюза Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы.
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Политика

Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
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Путин впервые прокомментировал акции протеста в России

Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
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В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.
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Политика

Кандидаты в губернаторы Петербурга встретились на дебатах

В Петербурге 20 августа состоялись третьи дебаты кандидатов в губернаторы.
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Армия и оружие

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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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