Футбол
Игрок «Вулверхэмптона» Невеш дал оценку игре команды в матче с «МЮ»Газета.Ru вчера в 18:23
Игрок "Вулверхэмптона" Рубен Невеш рассказал о том, что он думает по поводу игры его команды в домашнем матче второго тура Английской премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед", закончившемся ничьей со счетом 1:1, передает BBC.
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Сульшер: «У „Манчестер Юнайтед“ молодая команда, будем и дальше работать над своей игрой»
Bookmaker-ratings.ru06:48
Улу Гуннар Сульшер: «Знали, что во втором тайме „Вулверхэмптон будет играть, словно их дом в огне“»
Спорт-Экспрессвчера в 18:50
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Больше 200 литров подсолнечного масла домашнего производства, которым, вероятно, отравились 13 жителей Ульяновской области, изъяты в Самарской области, сообщила представитель министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
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В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение.
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Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
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Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit
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Обновлено в 08:02
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Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
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Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
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В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
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Кандидаты в губернаторы Петербурга встретились на дебатах
В Петербурге 20 августа состоялись третьи дебаты кандидатов в губернаторы.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
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