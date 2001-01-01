Футбол
Сульшер: «Уверен, что Погба хочет играть за „Манчестер Юнайтед“»Бомбардир.ру 00:57
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Полем Погба. В субботу француз пропустил матч МКЧ с «Миланом» из-за спазма спины.
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Сульшер исключил уход Погба и подтвердил скорый переход в «Манчестер Юнайтед» Магуайра
Sportbox.RUвчера в 20:27
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