Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Полем Погба. В субботу француз пропустил матч МКЧ с «Миланом» из-за спазма спины.

Сульшер: «Уверен, что Погба хочет играть за „Манчестер Юнайтед“»

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