Футбол
Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы. Также Сульшер отдал должное нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
Soccer.ru00:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Футбол
«Челси» предложил «Зениту» 30 млн евро за Паредеса
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении тренера Гранеро
ЦСКА сообщил, что испанский тренер по физической подготовке Паулино Гранеро вернулся в клуб.
Обновлено в 01:00
Футбол
Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
Коноплянка может покинуть «Шальке» из-за посещения ночного клуба
Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), сообщает Bild.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Батшуайи может перейти в «Эвертон»
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
«Монако» объявил о трансфере защитника «Лилля» Балло-Туре
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Дик Адвокат покинет «Утрехт» по окончанию сезона
Бывший тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат покинут "Утрехт" по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Агент Аллана сегодня проведет переговоры с «Наполи»
Итальянская пресса сообщает, что агент полузащитника "Наполи" Аллана сегодня вечером встретится с руководством клуба.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Сборная Сирии уволила тренера по ходу Кубка Азии
Главный тренер сборной Сирии Бернд Штанге отстранен от исполнения своих обязанностей. Новым тренером сборной Сирии будет Фаджр Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
Очередной матч чемпионата Франции перенесен из-за акций протеста
Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Анже» перенесен из-за беспорядков в стране, сообщает пресс-служба лиги 1. Встреча должна была состояться 12 января, но по просьбе местных властей и полиции игру перенесли.
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
«Бавария» и «Монако» хотят заполучить Морату
Как утверждает Cope, "Бавария" и "Монако" претендуют на 26-летнего испанца.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Защитник «Краснодара» Татаев продолжит карьеру в Чехии
Защитник второй команды "Краснодара" Алексей Татаев переходит в ФК "Млада Болеслав", выступающий в Первой чешской футбольной лиге.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Янкаускас может возглавить минское «Динамо»
Напомним, накануне минское Динамо подтвердило отставку Сергея Гуренко, с которым команда заняла третье место в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:18
Футбол
Моуринью: «Возвращение в „Реал“ или „Интер“ было бы большой честью для меня»
Известный тренер Жозе Моуринью дал комментарий по поводу своего будущего.
Обновлено вчера в 14:48