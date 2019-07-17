Футбол

Сульшер: «Санчес может забить 20 голов»Евро-футбол.ру 08:55

В минувшем сезоне 30-летний Санчес забил гол и отдал три голевые передачи в 20 матчах АПЛ.
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Сульшер: «Санчес может забить 20 голов»

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