Футбол
Сульшер: «Санчес может забить 20 голов»Евро-футбол.ру 08:55
В минувшем сезоне 30-летний Санчес забил гол и отдал три голевые передачи в 20 матчах АПЛ.
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