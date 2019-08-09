Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСульшер: «Санчес должен был уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу ухода чилийского вингера Алексиса Санчеса. Напомним, сезон 2019/20 30-летний Санчес проведёт в миланском «Интере» на правах аренды.
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Сульшер: «Санчесу нужно было уйти»

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Сульшер: «Санчес должен был уйти»

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Уле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Санчесу пришла пора уйти»

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«Алексису пора уйти». Сульшер – о переходе Санчеса в «Интер»

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Уле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Санчесу пришла пора уйти»

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Уле Гуннар Сульшер: «Алексису нужно было уйти»

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