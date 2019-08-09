Футбол
Евро-футбол.руСульшер: «Санчес должен был уйти»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу ухода чилийского вингера Алексиса Санчеса. Напомним, сезон 2019/20 30-летний Санчес проведёт в миланском «Интере» на правах аренды.
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Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
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«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
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Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, в третьем круге US Open победила чешку Каролину Мухову, занимающую 44-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/2.
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Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
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В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
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Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.
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Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
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Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
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Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
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