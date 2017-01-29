Футбол

Сульшер: Руни дал мне несколько советов накануне матча с «Кардиффом»
Чемпионат
вчера в 15:02

Уэйн Руни написал мне сообщение и дал несколько советов, поэтому в победе есть и его заслуга. Он сказал, чтобы я просто дал им играть в футбол и позволил наслаждаться собой, чувствовать себя частью «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сульшера BBC.
Чемпионатвчера в 15:02

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Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»

Sportbox.RU03:11

Уэйн Руни: «Сульшер дал игрокам наслаждаться футболом»

Матч ТВ03:11

Руни: «При Моуринью игроки „МЮ“ были скованными»

Евро-футбол.ру02:31

Руни: «Сульшер дал игрокам „Манчестер Юнайтед“ свободу»

Sport24.ru04:38

Руни: при Моуринью игроки «МЮ» выглядели скованно, Сульшер дал им свободу

Чемпионатвчера в 15:46

Уэйн Руни: «Игроки „МЮ“ был зажатыми при Моуринью, Сульшер дал им свободу»

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Уэйн Руни: «При Моуринью игроки „МЮ“ были скованы, никто не наслаждался футболом. Сульшер дал им свободу»

Sports.ruвчера в 15:31
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
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Кейн получит орден Британской империи

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Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
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«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
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П. Шмейхель может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель сказал, что собирается рассмотреть возможность стать новым спортивным директором английского клуба.
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Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
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Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой

Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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