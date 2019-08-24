Футбол

Сульшер: «Погба продолжит пробивать пенальти»Soccer.ru вчера в 06:40

Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер заверил, что продолжит доверять французскому хавбеку. Я уверен, что вы еще увидите, как Поль Погба пробивает пенальти за "Манчестер Юнайтед". Посмотрим, кто исполнит удар в следующий раз.
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