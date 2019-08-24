Футбол
Сульшер: «Погба продолжит пробивать пенальти»Soccer.ru вчера в 06:40
Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер заверил, что продолжит доверять французскому хавбеку. Я уверен, что вы еще увидите, как Поль Погба пробивает пенальти за "Манчестер Юнайтед". Посмотрим, кто исполнит удар в следующий раз.
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Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Обновлено 21 августа в 23:48
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Майли Сайрус лишилась работы из-за пошлого торта для Лиама Хемсворта
Майли Сайрус, певица и актриса из США, порвав с Лиамом Хемсвортом, австралийским киноактером, решила рассказать поклонникам об одном забавном случае, который произошел с ней во время дня рождения бывшего супруга.
Обновлено в 04:34
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».
Обновлено в 04:44
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Происшествия
Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье
В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь. Они обратились в больницу с ранениями в область ног.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Вдова Георгия Данелии рассказала о судьбе его наследства
Обновлено в 04:35
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Технологии
ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска в Певек
Построенный на Балтийском заводе в Петербурге первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в чукотский Певек.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
Малиновский завоевал бронзу в суперспринте на юниорском ЧМ
Россиянин Игорь Малиновский стал бронзовым призером по итогам суперспринта на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Эстония возглавит разработку беспилотных бронетранспортеров
Ведущим партнером проекта является Эстония.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛ
Обновлено в 02:56