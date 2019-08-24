Футбол
Сульшер: «Погба продолжит пробивать пенальти»Soccer.ru вчера в 06:40
Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер заверил, что продолжит доверять французскому хавбеку. Я уверен, что вы еще увидите, как Поль Погба пробивает пенальти за "Манчестер Юнайтед". Посмотрим, кто исполнит удар в следующий раз.
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Космос
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Обновлено в 12:30
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти
Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы.
Обновлено в 04:06
Футбол
Краснодар — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Матвей Сафонов допустил грубую ошибку после удара Гжегожа Крыховяка в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию в домашних матчах премьер-лиги на отметке 363 минуты.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсию
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 04:14
Наука
Онлайн-игры развивают у пожилых людей навыки многозадачности
Обновлено в 03:53
Путешествия
Сочи за лето посетили три миллиона туристов
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Политика
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов
Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.
Обновлено в 10:01
Политика
Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока
Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны
В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Наука
Российские инженеры создали экологичный бетон
Обновлено 22 августа в 07:11
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Обновлено 18 августа в 20:02
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Обновлено в 13:02
Происшествия
Незрячую уфимку с собакой-поводырем не пустили в автобус
Водитель уфимского автобуса отказался везти незрячую женщину с собакой-поводырем, обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Футбол
Ван Дейк назвал лучшего игрока, с которым он выступал за одну команду
Лучшими тренерами в своей карьере ван Дейк назвал Юргена Клоппа, с которым он работает в «Ливерпуле», и возглавляющего сборную Нидерландов Роналда Кумана.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Политика
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08