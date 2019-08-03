Футбол

Сульшер: «Погба останется в МЮ, никаких сомнений»Soccer.ru 02:02

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что полузащитник Поль Погба летом может покинуть команду.
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Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал непопадание футболистов команды в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
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Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини положительно отозвался о президенте России Владимире Путине и пообещал наладить отношения с Москвой, об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.
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Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
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Экономика

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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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