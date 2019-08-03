Футбол
Сульшер: «Погба останется в МЮ, никаких сомнений»Soccer.ru 02:02
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что полузащитник Поль Погба летом может покинуть команду.
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Сульшер исключил уход Погба и подтвердил скорый переход в «Манчестер Юнайтед» Магуайра
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Погба из-за травмы пропустит матч с «Миланом» на Международном кубке чемпионов
Sport24.ru02 августа в 18:59
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
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National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
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Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
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