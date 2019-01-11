Футбол
Почеттино проделал отличную работу в "Тоттенхэме". Так что эти спекуляции вполне обоснованы. Также Сульшер отдал должное нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
Soccer.ru00:00
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею "единственного союзника на западном направлении".
Обновлено в 05:32
Происшествия
В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления
Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 05:22
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Транспорт
ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
Госавтоинспекция внесла изменения в проект закона, регламентирующего правила сдачи экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 06:53
Космос
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Общество
Специалисты детально изучат аварийный участок Канала имени Москвы
Специалисты приступят к детальному обследованию аварийной зоны Тушинского тоннеля, где накануне произошел потоп.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Apple выпустит три новых модели iPhone
Компания Apple Inc. в этом году, как ожидается, представит три новые модели iPhone.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Ранее в пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" сообщили, что с 1 января текущего года банк повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214
Обновлено в 06:20
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина
Обновлено в 00:55
Спорт
Председателя олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Председателю олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:53
Авто
Ford может закрыть свои заводы в Европе и России
Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.
Обновлено вчера в 13:59
Культура
Стала известна последняя воля Криса Кельми
Наследники музыканта Криса Кельми собираются выполнить его последнюю волю.
Обновлено в 02:07
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
Американскому гражданину Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:29
Политика
Матвиенко предложила восстановить звание генерал-прокурора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила к 300-летию Генпрокуратуры вновь восстановить историческое звание главы ведомства – генерал-прокурор.
Обновлено в 04:39
Путешествия
Немцы признались в неприязни к русским туристам
Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Стала известна инфляция за 2018 год
Уровень инфляции в 2018 году все же незначительно превысил прогноз Центробанка РФ, в соответствии с котором годовой рост потребительских цен не должен был превысить 3,9-4,2%. Фактически подорожание коснулось всего.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Двоих россиян госпитализировали на Бали после падения в ущелье
Обновлено в 04:09
Происшествия
Летевший в Белгород самолет совершил вынужденную посадку во Внуково
Обновлено в 04:33
Происшествия
В центре Москвы около жилого дома нашли скелет человека
Человеческие кости обнаружили у жилого дома в центре Москвы, по предварительным данным, ранее эта территория использовалась для захоронения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 03:43
Спорт
Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона
Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:28
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Ингушетии уволили главврача роддома, где ребенку заклеили рот
Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после скандала с опубликованным в соцсетях видео с младенцем, которому заклеили рот пластырем, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Обновлено в 05:19