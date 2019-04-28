Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»Soccer.ru 14:43

Никто не может его винить в потерянных очках.

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»

Общество ВЦИОМ: более 60% россиян планируют выйти на весенние субботники Более 60% россиян собираются стать участниками весеннего субботника, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.

Происшествия Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.

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Политика Во Франции выступили против антироссийских санкций Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

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Общество В ГД предложили сократить рабочую неделю в зимнее время В Государственной думе РФ предлагают сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

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