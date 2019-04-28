Футбол

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»Soccer.ru 14:43

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Никто не может его винить в потерянных очках.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер: никто не будет обвинять де Хеа в потере очков с «Челси»

Чемпионат15:43

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не будет винить Де Хеа»

Sport.ru16:29

Сульшер: «Никто не станет винить Де Хеа за то, что „Манчестер Юнайтед“ потерял очки»

Sport24.ru14:56

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»

Soccer.ru14:43

Сульшер: «Я не должен сажать де Хеа в запас»

Евро-футбол.ру15:25

Сульшер – после ничьей с «Челси»: «Никто не будет винить Де Хеа в том, что мы потеряли очки»

Бомбардир.ру16:13

Оле-Гуннар Сульшер: «Никто не может обвинить Де Хеа в том, что мы потеряли очки»

Sports.ru14:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Политика

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 15:20
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Политика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Наука

Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Авто

Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей

Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.
Обновлено в 13:58
Технологии

Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок

С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
Обновлено в 17:02
Происшествия

На Урале из-за снегопада на трассе застрял автобус со школьниками

Обновлено в 16:10
Политика

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Обновлено в 09:46
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Культура

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов»

Обновлено в 11:33
Единоборства

Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции

Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.
Обновлено в 16:46
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Армия и оружие

В Судане Военный совет приостановил деятельность профсоюзов

Как сообщает агентство SUNA, деятельность профсоюзных комитетов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей страны приостановлена на неопределенный срок.
Обновлено в 17:26
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Экономика

Магия желтых ценников. Как торговые сети подталкивают нас к ненужным покупкам

Торговые сети и бренды-производители забеспокоились, но не слишком: сокращение продуктовой корзины, снижение среднего чека — все это нормальная реакция на кризис, которая постепенно сходит на нет вместе с восстановлением экономики.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв профессию отца

Телеведущая Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв в Instagram профессию отца.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное