Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»Soccer.ru 14:43

Никто не может его винить в потерянных очках.

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»

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