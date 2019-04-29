Футбол

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»Soccer.ru вчера в 14:43

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Никто не может его винить в потерянных очках. Он понимает, что мог справиться с этим ударом, но таков футбол.
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