Футбол
Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»Soccer.ru вчера в 14:43
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
|11′
Андер Эррера
|43′
|43′
Маркос Алонсо
|52′
Виллиан
|53′
Матео Ковачич
|65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
|65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
|71′
|76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
|80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
|81′
|84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
|89′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Де Хеа
18
Янг
16
Рохо
2
Линделёф
23
Шоу
21
Эррера
31
Матич
39
Мактомини
6
Погба
7
Санчес
9
Лукаку
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Никто не может его винить в потерянных очках. Он понимает, что мог справиться с этим ударом, но таков футбол.
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Сульшер – после ничьей с «Челси»: «Никто не будет винить Де Хеа в том, что мы потеряли очки»
Бомбардир.рувчера в 16:13
Сульшер: «Никто не станет винить Де Хеа за то, что „Манчестер Юнайтед“ потерял очки»
Sport24.ruвчера в 14:56
Оле-Гуннар Сульшер: «Никто не может обвинить Де Хеа в том, что мы потеряли очки»
Sports.ruвчера в 14:34
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
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