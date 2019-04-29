Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»Soccer.ru вчера в 14:43

Никто не может его винить в потерянных очках. Он понимает, что мог справиться с этим ударом, но таков футбол.

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»

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