Футбол

Сульшер: «Не помню, чтобы у „Ливерпуля“ были моменты»Soccer.ru 11:42

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Андер Эррера
Андреас Перейра
21′
23′
Джеймс Милнер
Хуан Мата
Джесси Лингард
25′
31′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
Джесси Лингард
Алексис Санчес
43′
71′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Эшли Янг
81′
83′
Джердан Шакири
90′
Джорджиньо Вейналдум
Что касается самой игры, то я и не припомню, чтобы у «Ливерпуля» были моменты. Да, «Ливерпуль» атаковал, но я не могу вспомнить, чтобы Де Хеа вступал в игру.
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