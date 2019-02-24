Футбол

Сульшер: «Не помню, чтобы у „Ливерпуля“ были моменты»Soccer.ru вчера в 11:42

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Андер Эррера
Андреас Перейра
21′
23′
Джеймс Милнер
Хуан Мата
Джесси Лингард
25′
31′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
Джесси Лингард
Алексис Санчес
43′
71′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Эшли Янг
81′
83′
Джердан Шакири
90′
Джорджиньо Вейналдум
Что касается самой игры, то я и не припомню, чтобы у «Ливерпуля» были моменты. Да, «Ливерпуль» атаковал, но я не могу вспомнить, чтобы Де Хеа вступал в игру.
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