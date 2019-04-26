Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»Sport24.ru 08:26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба точно останется в клубе. Ранее появилась новость, что сам француз считает Сульшера не подходящим тренером для «МЮ».

Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»

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