Футбол
Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»Sport24.ru 08:26
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба точно останется в клубе. Ранее появилась новость, что сам француз считает Сульшера не подходящим тренером для «МЮ».
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