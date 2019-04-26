Футбол

Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»Sport24.ru 08:26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба точно останется в клубе. Ранее появилась новость, что сам француз считает Сульшера не подходящим тренером для «МЮ».
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Уле-Гуннар Сульшер: «В футболе нет гарантий, но думаю, Погба останется»

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Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»

Sport24.ru08:26

Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

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Сульшер: «Думаю, Погба останется, он хочет добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“»

Sport.ru09:13

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Газета.Ru05:11

Сульшер рассказал о будущем Погба

Soccer.ru06:28

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“. Он лидер раздевалки»

Sports.ru05:23
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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