Футбол
Сульшер: теперь игроки «МЮ» выходят на матчи с мыслями, что победятЧемпионат 10:54
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Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Общество
Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии
Обновлено в 06:23
Здоровье
Названы простые способы оздоровить кишечник
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Армия и оружие
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову
Головинский суд Москвы продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки и задержанного по делу о хулиганстве.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Мексике убили популярного радиоведущего
Радиоведущий Хесус Рамос Родригес был убит в субботу утром в муниципалитете Эмилиано-Сапата мексиканского штата Табаско, когда завтракал в одном из кафе, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Культура
Разин не верит в естественную причину смерти Децла
Обновлено в 11:23
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура
Сборная России уступила команде Швеции в матче шведского этапа Евротура, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:49
Политика
Храм УПЦ захватили сторонники новой церкви на Украине
Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишкивци Шумского района Тернопольской области.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Обновлено в 07:29
Политика
Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе
Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.
Обновлено в 10:57
Авто
Lada Granta получила новую модификацию
АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек
В результате конфликта между заключёнными колонии в Самаре пострадали 15 человек, они получили незначительные травмы.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Новый Renault Duster станет пикапом
Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Экономика
«Роскосмос» оценил свои расходы на запуски кораблей к МКС
В 2019–2020 годах на запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции (МКС) российская госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить порядка 4,6 млрд руб.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби
"Реал" одержал победу над "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:09
Авто
Названы Топ 5 сомнительных «помощников» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Спартак» проиграл «Словану» в контрольном матче
В контрольном матче на сборе в турецком "Белеке" подопечные Олега Кононова проиграли братиславскому "Словану" со счетом 1:3.
Обновлено в 12:02
Политика
В МИД назвали условие транзита газа через Украину
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки
Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41