Футбол
Сульшер: «Мне серьезно достанется от Невилла. Это его работа»
Сульшер: «Мне серьезно достанется от Невилла. Это его работа»Soccer.ru01:14
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер не сомневается, что Гари Невилл и другие бывшие игроки "красных дьяволов" будут жестко оценивать его работу. Не переживайте, от Гарри мне серьезно достанется.
Soccer.ru01:14
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
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