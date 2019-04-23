Футбол
Сульшер: «Матч с „Сити“ — лучший, какой сейчас мог бы быть у „МЮ“»Sport24.ru 08:36
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает матч с «Манчестер Сити» в среду лучшим способом исправиться за разгром «Эвертона» (0:4).
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