Футбол
Сульшер: «Матч с „Сити“ — лучший, какой сейчас мог бы быть у „МЮ“»Sport24.ru 08:36
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Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает матч с «Манчестер Сити» в среду лучшим способом исправиться за разгром «Эвертона» (0:4).
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