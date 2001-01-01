Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат 16:52
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
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Политика
Саудовская Аравия поддержала переходный Военный совет Судана
Королевство Саудовская Аравия заявило о поддержке действий переходного временного Военного совета Судана и готова предоставить гуманитарную помощь стране, сообщило официальное новостное агентство страныSРА со ссылкой на заявление властей.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство
Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Кино
Шапки-ушанки и курящий Троцкий: кинодокументалист Николай Изволов о том, что можно увидеть в найденном фильме Дзиги Вертова
Обновлено в 19:25
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 16:34
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Беременная жена Венсана Касселя обнажилась для обложки глянца
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда 90-х годов прошлого века модель Синди Кроуфорд полностью обнажилась для съемки.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова на день рождения
Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием
В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено в 12:55
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Наука
Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток
Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено вчера в 03:19
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17