Футбол

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат 16:52

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

Чемпионат16:52

Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»

Спорт-Экспресс16:22

Уле-Гуннар Сульшер: В матчах с «Уотфордом» и «Вест Хэмом» получили то, чего не заслуживали

Советский спорт15:33

Уле-Гуннар Сульшер: «Нам повезло против „Вест Хэма“, как и против „Уотфорда“»

Матч ТВ16:24

Сульшер: «„Вест Хэм“ играл лучше нас»

Soccer.ru15:12

Оле-Гуннар Сульшер: «Через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если финишируем в топ-4»

Sports.ru15:54

Сульшер: «С такой игрой нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся»

Бомбардир.ру15:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Политика

Саудовская Аравия поддержала переходный Военный совет Судана

Королевство Саудовская Аравия заявило о поддержке действий переходного временного Военного совета Судана и готова предоставить гуманитарную помощь стране, сообщило официальное новостное агентство страныSРА со ссылкой на заявление властей.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство

Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Кино

Шапки-ушанки и курящий Троцкий: кинодокументалист Николай Изволов о том, что можно увидеть в найденном фильме Дзиги Вертова

Обновлено в 19:25
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 16:34
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления

Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.
Обновлено в 19:42
Происшествия

WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина

Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя обнажилась для обложки глянца

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда 90-х годов прошлого века модель Синди Кроуфорд полностью обнажилась для съемки.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено в 20:19
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Политика

Как США призывают Индию отказаться от покупки российских ЗРК С-400

Обновлено в 17:23
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова на день рождения

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием

В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено в 12:55
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Наука

Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток

Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено вчера в 03:19
Армия и оружие

СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля

Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Российские туристы получили травмы на аттракционе на Кипре

Обновлено в 17:38
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников

Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Обновлено в 16:46
Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное