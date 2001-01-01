Футбол

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат 16:52

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

Чемпионат16:52

Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»

Спорт-Экспресс16:22

Уле-Гуннар Сульшер: «Нам повезло против „Вест Хэма“, как и против „Уотфорда“»

Матч ТВ16:24

Уле-Гуннар Сульшер: В матчах с «Уотфордом» и «Вест Хэмом» получили то, чего не заслуживали

Советский спорт15:33

Сульшер: «„Вест Хэм“ играл лучше нас»

Soccer.ru15:12

Оле-Гуннар Сульшер: «Через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если финишируем в топ-4»

Sports.ru15:54

Сульшер: «С такой игрой нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся»

Бомбардир.ру15:22
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Уле Гуннар Сульшер
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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