Футбол

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат 16:52

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

Чемпионат16:52

Сульшер: «„Вест Хэм“ играл лучше нас»

Soccer.ru15:12

Уле-Гуннар Сульшер: В матчах с «Уотфордом» и «Вест Хэмом» получили то, чего не заслуживали

Советский спорт15:33

Уле-Гуннар Сульшер: «Нам повезло против „Вест Хэма“, как и против „Уотфорда“»

Матч ТВ16:24

Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»

Спорт-Экспресс16:22

Оле-Гуннар Сульшер: «Через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если финишируем в топ-4»

Sports.ru15:54

Сульшер: «С такой игрой нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся»

Бомбардир.ру15:22
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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Известная британская газета The Sunday Times написала, что город Солсбери - лучшее место для проживания в Англии в 2019 году.
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Авто

Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

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Магазин приложений Google не проверяет возрастные маркировки онлайн-игр Помимо того, что дети легко получают доступ к азартным играм в Интернете, эксперты указывают на то, что они также могут загружать игры, содержащие насилие и запрещенный контент, на смартфонах Android независимо от настроек, которые установили их родители.
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По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
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В Рио-де-Жанейро в Бразилии в результате обрушения двух жилых домов погибли восемь человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести.
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Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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