Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат 16:52
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
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В Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины
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Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Происшествия
ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени
Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Англии
Известная британская газета The Sunday Times написала, что город Солсбери - лучшее место для проживания в Англии в 2019 году.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Авто
Первая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено в 21:58
Технологии
Британские эксперты озабочены вовлеченностью детей в азартные игры
Магазин приложений Google не проверяет возрастные маркировки онлайн-игр Помимо того, что дети легко получают доступ к азартным играм в Интернете, эксперты указывают на то, что они также могут загружать игры, содержащие насилие и запрещенный контент, на смартфонах Android независимо от настроек, которые установили их родители.
Обновлено в 02:18
Музыка
Фестиваль искусств «Янтарное ожерелье» открылся в Калининграде
Концертное исполнение прославленным коллективом и солистами оперной сцены «Пиковой дамы» Чайковского, произведения, которое по праву является одной из вершин мирового оперного искусства, безусловно, стало большим музыкальным событием открывшегося фестиваля «Янтарное ожерелье», — рассказал организатор фестиваля, директор Калининградской областной филармонии Виктор Бобков.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо
По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
Обновлено в 20:20
Хоккей
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Политика
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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Единоборства
Хабиб назвал Макгрегору условия реванша
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:00
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Обновлено в 16:49
Политика
Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером
В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Рио-де-Жанейро восемь человек погибли при обрушении двух жилых домов
В Рио-де-Жанейро в Бразилии в результате обрушения двух жилых домов погибли восемь человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 21:53
Футбол
Френки де Йонг получил травму и может пропустить матч с «Ювентусом»
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.
Обновлено в 17:16