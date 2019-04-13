Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат вчера в 16:52
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
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Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»
Спорт-Экспрессвчера в 16:22
Уле-Гуннар Сульшер: В матчах с «Уотфордом» и «Вест Хэмом» получили то, чего не заслуживали
Советский спортвчера в 15:33
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Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Обновлено 12 апреля в 10:18
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Наука
В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны
С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено 12 апреля в 11:36
Политика
В центре Киева усилили охрану перед дебатами Порошенко и Зеленского
В центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса "Олимпийский", куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:54
Хоккей
Игрок «Тампы» прокомментировал дисквалификацию Кучерова
Лучший бомбардир регулярного чемпионата не примет участия в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" за толчок на борт защитника Маркуса Нутиваары во втором матче серии.
Обновлено вчера в 19:16
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Автоспорт
Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел
На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Происшествия
МЧС рекомендовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
В МЧС отметили, что чаще всего причиной пожара на кухне становится воспламенившийся жир, который можно потушить с помощью обычного стирального порошка или земли из горшков с цветами.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля
Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье
Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов
Медики назвали продукты, которые помогут оптимизировать работу сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики
Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах
Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России
Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники
В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Футбол
Йоветич получил серьезную травму колена в матче «Монако» с «Реймсом»
Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Общество
Почти 100 тысячам москвичей закрыли выезд за рубеж из-за долгов
Почти 100 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов на 137 млрд рублей.
Обновлено в 05:47
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Самолет столкнулся с двумя вертолетами, есть жертвы
В Непалу в аэропорту возле города Лукла самолет во время взлета столкнулся с двумя вертолетами, передает Nepali Times.
Обновлено в 02:30
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21