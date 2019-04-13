Футбол

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучшеЧемпионат вчера в 16:52

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

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