Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёркуЧемпионат 13:05

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 37-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилд Таун" (1:1). По итогам матча "МЮ" потерял шансы на попадание в топ-4 и Лигу чемпионов.

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёрку

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