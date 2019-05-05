Футбол

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёркуЧемпионат 13:05

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 37-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилд Таун" (1:1). По итогам матча "МЮ" потерял шансы на попадание в топ-4 и Лигу чемпионов.
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«МЮ» остался без ЛЧ на следующий сезон. Но глобальной чистки состава ждать не стоит

Sport24.ru16:30

Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет»

Бомбардир.ру11:49

Сульшер: «Мы не заслужили быть в четверке»

Soccer.ru12:54

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не заслужил места в четверке»

Спорт-Экспресс12:08

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»

Sport.ru13:43

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёрку

Чемпионат13:05

«МЮ» не смог обыграть худшую команду АПЛ и остался без ЛЧ

Sports.ru12:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

СК РФ подтвердил гибель 13 пассажиров в Шереметьево

Обновлено в 16:07
Происшествия

Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета

Обновлено в 16:13
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Обновлено в 08:46
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.
Обновлено в 17:01
Наука

Зафиксированы волновые свойства антиматерии

Обновлено в 15:58
Происшествия

Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

Обновлено в 16:38
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

«До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево

Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 06:01
Происшествия

Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистов

В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов

Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.
Обновлено в 15:53
Хоккей

Сборная РФ досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Российская сборная досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла сборную Финляндии на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Наука

В Тибете найдены останки древнейшего человека

Челюсть Xiahe, найденная примерно на 10 760 футах, является первым физическим доказательством того, что денисовцы поднялись на те же высоты, что и древние люди, генетически адаптированные к среде с низким содержанием кислорода.
Обновлено 02 мая в 13:05
Происшествия

Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния

Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ

Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Милость зашкаливает! Воля и Утяшева поздравили дочь-именинницу трогательным «письмом в будущее»

Предполагается, что дочь-именинница прочитает его через несколько лет, ведь в 4 года еще не может это сделать.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

СМИ США рассказали о потенциальной угрозе России для спутников США

Россия вскоре может оставить США без спутников, о чем сообщает интернет-издание «ПолитРоссия».
Обновлено в 13:08
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Футбол

Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Кино

Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры

Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Культура

Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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