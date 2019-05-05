Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёркуЧемпионат 13:05
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 37-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилд Таун" (1:1). По итогам матча "МЮ" потерял шансы на попадание в топ-4 и Лигу чемпионов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия
СК РФ подтвердил гибель 13 пассажиров в Шереметьево
Обновлено в 16:07
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 08:46
Происшествия
В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»
Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.
Обновлено в 17:01
Наука
Зафиксированы волновые свойства антиматерии
Обновлено в 15:58
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:38
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
«До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево
Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 06:01
Происшествия
Глава СКР направил в Шереметьево следователей–криминалистов
В пятницу, 5 мая, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево следователей-криминалистов, имеющих опыт расследования авиапроисшествий.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов
Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.
Обновлено в 15:53
Хоккей
Сборная РФ досрочно стала победителем Еврохоккейтура
Российская сборная досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла сборную Финляндии на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Наука
В Тибете найдены останки древнейшего человека
Челюсть Xiahe, найденная примерно на 10 760 футах, является первым физическим доказательством того, что денисовцы поднялись на те же высоты, что и древние люди, генетически адаптированные к среде с низким содержанием кислорода.
Обновлено 02 мая в 13:05
Армия и оружие
Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ
Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Милость зашкаливает! Воля и Утяшева поздравили дочь-именинницу трогательным «письмом в будущее»
Предполагается, что дочь-именинница прочитает его через несколько лет, ведь в 4 года еще не может это сделать.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
СМИ США рассказали о потенциальной угрозе России для спутников США
Россия вскоре может оставить США без спутников, о чем сообщает интернет-издание «ПолитРоссия».
Обновлено в 13:08
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Футбол
Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Кино
Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры
Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17