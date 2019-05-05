Футбол

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»Sport.ru 13:43

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).
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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёрку

Чемпионат13:05

Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет»

Бомбардир.ру11:49

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил места в четверке. Таблица не врет»

Sport24.ru12:38

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не заслужил места в четверке»

Спорт-Экспресс12:08

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»

Sport.ru13:43

Сульшер: «Мы не заслужили быть в четверке»

Soccer.ru12:54

«МЮ» не смог обыграть худшую команду АПЛ и остался без ЛЧ

Sports.ru12:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия

Врачи сообщили о 13 погибших в сгоревшем SSJ-100

Обновлено в 13:39
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в чемпионате Франции

"Сент-Этьен" одержал волевую победу над "Монако" в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Авто

Продажи новых пикапов на рынке России упали на треть

Лидером рынка пикапов по итогам первых трех месяцев текущего года по-прежнему остается отечественный УАЗ «Пикап», на котором остановили свой выбор 732 человека (-15%).
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Авто

Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
Обновлено в 09:50
Здоровье

Россияне не заразились бубонной чумой в Монголии

Граждан России нет среди пострадавших от чумы в Монголии, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 06:24
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Из квартиры в Москве сбежала рысь

Обновлено в 08:01
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", - сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Из-за атак террористов на Хаму и Латакию пострадало несколько сирийцев

Обновлено в 13:58
Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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