Футбол

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»Sport.ru 13:43

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).
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«МЮ» остался без ЛЧ на следующий сезон. Но глобальной чистки состава ждать не стоит

Sport24.ru16:30

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не заслужил места в четверке»

Спорт-Экспресс12:08

Сульшер: «Мы не заслужили быть в четверке»

Soccer.ru12:54

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёрку

Чемпионат13:05

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»

Sport.ru13:43

Сульшер: «Мы не заслужили быть в топ-4. Таблица не врет»

Бомбардир.ру11:49

«МЮ» не смог обыграть худшую команду АПЛ и остался без ЛЧ

Sports.ru12:45
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Происшествия

В Мурманской области объявлен траур из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено в 18:22
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:43
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево

Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибли два человека

В секторе Газа заявляют, что от ударов Израиля погибли два человек.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Экономика

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Космос

Ученые нашли следы звезды, обнаруженные 2 тыс лет назад в Китае

Обновлено в 02:02
Общество

Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ

В ИРНИТУ состоялась Ярмарка магистерских программ.
Обновлено в 15:21
Происшествия

СК сообщил о погибшем при возгорании самолета в Шереметьево

Один человек погиб и четверо пострадали при возгорании самолета в аэрпорту Шереметьево.
Обновлено в 13:11
Общество

Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе

Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено в 13:21
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено в 11:48
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Хоккей

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Космос

В Канаде три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами

Обновлено в 11:55
Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Наука

Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете

Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено 02 мая в 20:01
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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