Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»Sport.ru 13:43

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).

Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»

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