Футбол
Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»Sport.ru 13:43
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибли два человека
В секторе Газа заявляют, что от ударов Израиля погибли два человек.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Экономика
Гаражная жизнь перекочевывает в склады
Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Общество
Ярмарка магистерских программ ИРНИТУ
В ИРНИТУ состоялась Ярмарка магистерских программ.
Обновлено в 15:21
Происшествия
СК сообщил о погибшем при возгорании самолета в Шереметьево
Один человек погиб и четверо пострадали при возгорании самолета в аэрпорту Шереметьево.
Обновлено в 13:11
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе
Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
Обновлено в 13:21
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено в 11:48
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура
Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Наука
Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете
Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено 02 мая в 20:01
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42