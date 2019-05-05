Футбол
Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не заслужил место в топ-4»Sport.ru вчера в 13:43
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал неудачу своей команды в матче с "Хаддерсфилдом" (1:1).
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«МЮ» остался без ЛЧ на следующий сезон. Но глобальной чистки состава ждать не стоит
Sport24.ruвчера в 16:30
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Политика
США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»
Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100
Глава Минтранса Евгений Дитрих не считает нужным приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:11
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Кино
Слухи и спойлеры: что может произойти в последних двух сериях «Игры престолов»
Перед выходом 4 серии финального сезона «Игры престолов» в сети уже традиционно появились спойлеры двух оставшихся эпизодов.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Технологии
В мае стартует бесплатный онлайн-курс для наставников кружков НТИ
Новую версию онлайн-курса для наставников проектов запускает в мае 2019 года «Академия наставников» — совместный проект Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив.
Обновлено в 05:10
Футбол
Мирча Луческу: «Семак может проработать в „Зените“ 12 лет – как я в „Шахтере“»
На ваш вопрос могу ответить только одной фамилией: Лунев. Если бы он с самого начала был в моей команде, "Зенит" стал бы чемпионом.
Обновлено в 03:30
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Певица опубликовала кадры горящего самолета, где погиб 41 человек. Алена Апина стала очевидцем трагедии, происшедшей накануне в Шереметьево.
Обновлено в 02:00
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Общество
Губернатор Севастополя попал в больницу
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Магнитогорске главный врач больницы объявлен в розыск
"Уголовное дело в отношении Черепанова Артема Эдуардовича 4 марта 2019 года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска, но обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, так и не явился в суд ни на одно судебное заседание", — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы
В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51