Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на МессиЧемпионат 10:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 10 апреля.

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси

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