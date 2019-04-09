Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на МессиЧемпионат 10:56
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 10 апреля.
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