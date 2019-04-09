Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на МессиЧемпионат 10:56

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Происшествия Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.

Финансы Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.

Политика Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.

Гаджеты Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70 Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.

Авто Электромобили Tesla будут самостоятельно объезжать ямы Глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что он планирует добавить фирменному автопилоту в своих электромобилях функцию распознавания ям на дороге и их автоматического объезда.

Политика Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Общество Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.

Авто Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

Финансы Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).

Общество В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.

Политика Генпрокуратура заявила о хищении в «Роскосмосе» и «Ростехе» Всего в прошлом году генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них - МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе "Росатом" и "Уралвагонзавод".

Шоу-бизнес У Аршавина появилась новая возлюбленная Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.

Авто Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

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Политика Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос отсрочки брексита.

Хоккей ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.